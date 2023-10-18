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Дома в Vieira de Leiria, Португалия

1 объект найдено
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Vieira de Leiria, Португалия
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Vieira de Leiria, Португалия
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Одноэтажная вилла с современной архитектурой, с 3 спальнями и бассейном, расположенная на уч…
€395,000
Realting.com
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