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Купить вилла в Vendas Novas, Португалия

Vendas Novas
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1 объект найдено
Вилла 5 спаленв Vendas Novas, Португалия
Вилла 5 спален
Vendas Novas, Португалия
5 ванных комнат 37 000 м²
€ 7,000,000
Продается дом в Вендас Новас, ПортугалияВилла в Вендас Новас, с 3,7 гектарами земли, все ого…

Параметры недвижимости в Vendas Novas, Португалия

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