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Купить дом в Trofa, Португалия

1 объект найдено
Дом 5 спаленв Trofa, Португалия
Дом 5 спален
Trofa, Португалия
830 м²
€ 700,000
Прекрасный дом находится в городе Трофа, расположенном в 22 км от центра региона, одного из…
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