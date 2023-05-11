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Таунхаусы с бассейном в Португалии

Алгарве
80
Loule
40
Quarteira
36
Центральный регион
21
Castro Marim
13
Santa Maria Maior
12
Албуфейра
10
Albufeira e Olhos de Agua
7
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13 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Количество спален 2
Площадь 143 м²
€ 725,000
Таунхаус 3 спальни в Amoreira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Amoreira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 190 м²
€ 350,000
Таунхаус 3 спальни в Nadadouro, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Nadadouro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 160 м²
€ 350,000
Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 265 м²
€ 1,900,000
Таунхаус 2 спальни в Albufeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 148 м²
€ 750,000
Таунхаус 2 спальни в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 137 м²
€ 550,000
Таунхаус 2 спальни в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 122 м²
€ 550,000
Таунхаус 3 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
Количество спален 3
Площадь 217 м²
€ 750,000
Таунхаус 3 спальни в Carvoeiro, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
€ 635,000
Таунхаус 3 спальни в Nadadouro, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Nadadouro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 145 м²
€ 560,000
Таунхаус 3 спальни в Alcoitao, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Alcoitao, Португалия
Количество спален 3
Площадь 297 м²
€ 1,170,000
Таунхаус 2 комнаты в Quarteira, Португалия
Таунхаус 2 комнаты
Quarteira, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 818 м²
€ 380,000
Таунхаус 5 комнат в Loule, Португалия
Таунхаус 5 комнат
Loule, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€ 435,000

Параметры недвижимости в Португалии

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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