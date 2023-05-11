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Таунхаусы с видом на море в Португалии

Алгарве
80
Loule
40
Quarteira
36
Центральный регион
21
Castro Marim
13
Santa Maria Maior
12
Албуфейра
10
Albufeira e Olhos de Agua
7
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9 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
€ 720,000
Таунхаус 2 спальни в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 137 м²
€ 550,000
Таунхаус 2 спальни в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 122 м²
€ 550,000
Таунхаус 3 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
Количество спален 3
Площадь 217 м²
€ 750,000
Таунхаус 4 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 4 спальни
Quarteira, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
€ 539,950
Таунхаус 3 спальни в Carvoeiro, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
€ 635,000
Таунхаус 3 спальни в Nadadouro, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Nadadouro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 145 м²
€ 560,000
Таунхаус в Cascais, Португалия
Таунхаус
Cascais, Португалия
Площадь 290 м²
€ 796,000
Таунхаус 3 спальни в Cascais, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 359 м²
€ 640,000

Параметры недвижимости в Португалии

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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