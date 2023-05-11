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Таунхаусы возле озера в Португалии

Алгарве
80
Loule
40
Quarteira
36
Центральный регион
21
Castro Marim
13
Santa Maria Maior
12
Албуфейра
10
Albufeira e Olhos de Agua
7
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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Carvoeiro, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
€ 635,000

Параметры недвижимости в Португалии

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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