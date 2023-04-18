Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Алгарве
  4. Алгарви
  5. Tavira

Купить недвижимость в Tavira, Португалия

6 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Tavira, Португалия
Квартира 3 спальни
Tavira, Португалия
4 ванных комнат 130 м²
€ 750,000
Отличный комплекс расположен в нескольких минутах ходьбы от центра исторического города Тави…
Квартира 3 спальнив Tavira, Португалия
Квартира 3 спальни
Tavira, Португалия
3 ванных комнат 79 м²
€ 440,000
Отличный комплекс расположен в нескольких минутах ходьбы от центра исторического города Тави…
Квартира 3 спальнив Tavira, Португалия
Квартира 3 спальни
Tavira, Португалия
4 ванных комнат 81 м²
€ 505,000
Отличный комплекс расположен в нескольких минутах ходьбы от центра исторического города Тави…
Квартира 3 спальнив Tavira, Португалия
Квартира 3 спальни
Tavira, Португалия
4 ванных комнат 86 м²
€ 570,000
Отличный комплекс расположен в нескольких минутах ходьбы от центра исторического города Тави…
Квартира 1 спальняв Tavira, Португалия
Квартира 1 спальня
Tavira, Португалия
1 ванных комнат 64 м²
€ 389,500
Апартаменты с террасой и частным бассейном. На 2-м и последнем этаже эти апартаменты состо…
Квартира 3 спальнив Tavira, Португалия
Квартира 3 спальни
Tavira, Португалия
4 ванных комнат 162 м²
€ 660,000
Великолепные апартаменты в самом сердце Тавиры. Этот кондоминиум предлагает 8 квартир с 3 с…
Realting.com
Перейти