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Купить вилла с бассейном в Tamega e Sousa, Португалия

Aldoar Foz do Douro e Nevogilde
5
Порту
1
Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 3 спальнив Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Вилла 3 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
187 м²
€ 1,025,000
Новый дом с 3 спальнями, площадью 187 кв.м, с парковкой, садом 54 кв.м и 2 балконами 5 и 4 к…

Параметры недвижимости в Tamega e Sousa, Португалия

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