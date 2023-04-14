Купить квартира-студия в Tamega e Sousa, Португалия

Студия 1 спальня Tamega e Sousa, Португалия 2 Количество комнат 1 ванных комнат 4/6 Этаж

€ 245,000

Студия с одной дополнительной комнатой с 44 кв.м, в 300 м от метро Aliados! Студия имеет:…