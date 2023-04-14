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Купить недвижимость с видом на море в Tamega e Sousa, Португалия

Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
31
Порту
28
Matosinhos e Leca da Palmeira
11
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde
10
Lordelo do Ouro e Massarelos
7
Vila Nova de Gaia
6
Foz do Sousa e Covelo
4
Gondomar
3
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14 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальнив Порту, Португалия
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Порту, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 355 м² Количество этажей 3
€ 1,300,000
Триплекс с 3 спальнями площадью 257 м2, в закрытом сообществе, с частным бассейном на крыше,…
Квартира 3 спальнив Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
157 м²
€ 555,000
Квартира площадью 156,8 м2 в новостройке в Матозиньюше, в 2 минутах от моря и доступа к осно…
Квартира 3 спальнив Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 3 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 153 м² 2 Этаж
€ 795,000
Квартира Дуплекс с 3 спальнями, с видом на реку Дору и знаменитый пирс "Marina da Afura…
Квартира 1 спальняв Francelos, Португалия
Квартира 1 спальня
Francelos, Португалия
67 м²
€ 360,000
Квартира с 1 спальней  с балконом и видом на океан в Гайе в новом комплексе O…
Квартира 2 спальнив Francelos, Португалия
Квартира 2 спальни
Francelos, Португалия
114 м²
€ 488,000
В Вила-Нова-де-Гайя, Канидело, жилой комплекс Ocean Living расположен прямо у океана, что де…
Квартира 3 спальнив Arcozelo, Португалия
Квартира 3 спальни
Arcozelo, Португалия
131 м²
€ 215,000
Квартира площадью 131 м2, с 3 спальнями, на  2 фасада (юг, запад),и с гаражным бок…
Квартира 2 спальнив Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
127 м²
€ 350,000
Роскошная квартира 2 спальни в закрытом кондоминиуме с бассейном. Вид на океан, ра…
Квартира 2 спальнив Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
122 м²
€ 600,000
Двухуровневая квартира с 2 спальнями на первой линии у океана в Matosinhos Sul.Это здан…
Квартира 3 спальнив Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Квартира 3 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
151 м²
€ 527,394
Квартира в новостройке, расположенной в зонеMatosinhos Sul, рядом с Foz do Douro.Э…
Квартирав Tamega e Sousa, Португалия
Квартира
Tamega e Sousa, Португалия
39 м² 2 Этаж
€ 202,000
Великолепный и современный комплекс, располеженный на берегу реки Доуру, в историческом цен…
Квартирав Tamega e Sousa, Португалия
Квартира
Tamega e Sousa, Португалия
79 м² 3/6 Этаж
€ 435,000
Великолепный и современный комплекс, располеженный на берегу реки Доуру, в историческом цен…
Квартира 3 спальнив Порту, Португалия
Квартира 3 спальни
Порту, Португалия
244 м²
€ 1,129,000
Простор-слово, которое как нельзя лучше описывает данные апартаменты. Прекрасная квартира н…
Квартира 4 спальнив Порту, Португалия
Квартира 4 спальни
Порту, Португалия
280 м²
€ 1,000,000
Замечательные апартаменты расположены в Порту - одном из красивейших городов страны, давшем…
Квартира 3 спальнив Foz do Sousa, Португалия
Квартира 3 спальни
Foz do Sousa, Португалия
186 м²
€ 550,000
Эти прекрасные апартаменты находятся в Вила-Нова-ди-Гая – городе-спутнике Порту, который яв…

Параметры недвижимости в Tamega e Sousa, Португалия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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