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Купить дом в Tamega e Sousa, Португалия

Aldoar Foz do Douro e Nevogilde
6
Foz do Sousa e Covelo
3
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
2
Порту
2
Amarante
1
Gondomar
1
Lordelo do Ouro e Massarelos
1
Marco
1
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24 объекта найдено
Таунхаус 2 спальнив Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
143 м²
€ 725,000
Двухуровневый дом с 2 спальнями площадью 143 кв.м., новый, с парковкой, садом площадью 27 кв…
Вилла 3 спальнив Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Вилла 3 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
187 м²
€ 1,025,000
Новый дом с 3 спальнями, площадью 187 кв.м, с парковкой, садом 54 кв.м и 2 балконами 5 и 4 к…
Дом 4 спальнив Tamega e Sousa, Португалия
Дом 4 спальни
Tamega e Sousa, Португалия
6 Количество комнат 6 ванных комнат 408 м² Количество этажей 3
€ 750,000
Великолепный дом с прекрасными видами, полностью отреставрированный. Общая площадь дома с…
Домв Tamega e Sousa, Португалия
Дом
Tamega e Sousa, Португалия
236 м²
€ 700,000
Проект расположен недалеко от международного аэропорта Порту и в 15 минутах езды от центра г…
Дом 5 спаленв Mindelo, Португалия
Дом 5 спален
Mindelo, Португалия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 260 м² Количество этажей 2
€ 430,000
Дом с 5 спальнями и с участком земли 990 м2, расположенный в Миндело рядом со станцией метро…
Дом 7 спаленв Amarante, Португалия
Дом 7 спален
Amarante, Португалия
9 Количество комнат 6 ванных комнат 541 м² Количество этажей 3
€ 750,000
Дом расположен на вершине долины, откуда открывается захватывающий панорамный вид на горы Ал…
Вилла 4 спальнив Порту, Португалия
Вилла 4 спальни
Порту, Португалия
6 Количество комнат 5 ванных комнат 428 м² Количество этажей 3
€ 1,095,000
Великолепная вилла с тремя этажами и 4 фасадами, расположенная в 300 м от пляжа, с закрытым …
Дуплекс 2 спальнив Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
95 м²
€ 291,000
Двухуровневая квартира с 2спальнями, площадью 95 кв. м, расположена в новом комплексе, котор…
Дуплекс 1 спальняв Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
83 м²
€ 383,640
Квартира 1 спальня дуплекс площадью 73 кв. м, и балконом 10 м2   в обновленном зда…
Дуплекс 2 спальнив Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
94 м²
€ 440,000
Двухуровневые апартаменты с 2 спальнями и балконом 5,4 м2 в жилом комплексе Anza Boa Hora.Жи…
Вилла 6 спаленв Tamega e Sousa, Португалия
Вилла 6 спален
Tamega e Sousa, Португалия
6 ванных комнат
€ 985,000
Современная вилла с садом, бассейном и гаражом. Эта вилла имеет высококачественную отделку и…
Дом 3 спальнив Tamega e Sousa, Португалия
Дом 3 спальни
Tamega e Sousa, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 700,000
Дом находится в привилегированной зоне Мирамар, Вила Нова де Гаиа, пригород города Порту. Ми…
Вилла 5 спаленв Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Вилла 5 спален
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 474 м²
€ 1,980,000
Вилла 5 спаленв Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Вилла 5 спален
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 433 м² Количество этажей 3
€ 1,475,000
Дом 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданствов Vila Nova de Gaia, Португалия
Дом 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Vila Nova de Gaia, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 588,000
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя. Квартиры…
Дом 4 спальнив Marco de Canaveses, Португалия
Дом 4 спальни
Marco de Canaveses, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат
€ 299,000
Вилла 5 спаленв Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Вилла 5 спален
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 433 м²
€ 1,450,000
Вилла 5 спаленв Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Вилла 5 спален
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 433 м²
€ 1,499,000
Дом 4 спальнив Gondomar, Португалия
Дом 4 спальни
Gondomar, Португалия
1 504 м²
€ 2,000,000
Великолепный дом находятся в городе Гондомар, всего в 8 км от административного центра реги…
Дом 4 спальнив Порту, Португалия
Дом 4 спальни
Порту, Португалия
626 м²
€ 1,180,000
Великолепный дом, выполненный в современном стиле, расположен в одном из красивейших городо…
Дом 5 спаленв Trofa, Португалия
Дом 5 спален
Trofa, Португалия
830 м²
€ 700,000
Прекрасный дом находится в городе Трофа, расположенном в 22 км от центра региона, одного из…
Дом 5 спаленв Foz do Sousa, Португалия
Дом 5 спален
Foz do Sousa, Португалия
1 180 м²
€ 650,000
Роскошный дом находится в городе Вила-Нова-ди-Гая в регионе Порту, северная Португалия. Вил…
Дом 5 спаленв Foz do Sousa, Португалия
Дом 5 спален
Foz do Sousa, Португалия
353 м²
€ 750,000
Чудесный дом расположен в северной части Португалии, недалеко от одного из красивейших горо…
Дом 4 спальнив Foz do Sousa, Португалия
Дом 4 спальни
Foz do Sousa, Португалия
3 629 м²
€ 580,000
Замечательный дом находится в Вила-Нова-ди-Гая, северная Португалия. Город расположен на пр…

Параметры недвижимости в Tamega e Sousa, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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