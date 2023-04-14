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Realting.com
Португалия
Северный
Tamega e Sousa
Купить недвижимость в Tamega e Sousa, Португалия
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
31
Порту
28
Matosinhos e Leca da Palmeira
11
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde
10
Lordelo do Ouro e Massarelos
7
Vila Nova de Gaia
6
Foz do Sousa e Covelo
4
Gondomar
3
Cidade da Maia
2
Maia
2
Amarante
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Arcozelo
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Marco
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Marco de Canaveses
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Oliveira do Douro
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Perafita
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Perafita Lavra e Santa Cruz do Bispo
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130 объектов найдено
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Таунхаус 2 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
143 м²
€ 725,000
Двухуровневый дом с 2 спальнями площадью 143 кв.м., новый, с парковкой, садом площадью 27 кв…
Вилла 3 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
187 м²
€ 1,025,000
Новый дом с 3 спальнями, площадью 187 кв.м, с парковкой, садом 54 кв.м и 2 балконами 5 и 4 к…
Квартира 3 спальни
Tamega e Sousa, Португалия
131 м²
€ 210,000
Квартира 3 спальни с балконом и гаражом.Это квартира на 3-м этаже, полностью отремонтир…
Квартира 2 спальни
Oliveira do Douro, Португалия
115 м²
€ 259,000
Квартира с 2 спальнями, расположенная в частном кондоминиуме с кортом для игры в падл-теннис…
Квартира 2 спальни
Tamega e Sousa, Португалия
60 м²
€ 230,000
Квартира 2 спальни с полным ремонтом, оборудованием и мебелью находится…
Квартира 1 спальня
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
2 Этаж
€ 430,000
Квартира общей площадью 53,8 м2 в историческом центре Порту. Она расположена в живописном…
Квартира 2 спальни
Порту, Португалия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
143 м²
3 Этаж
€ 1,180,000
Дуплекс с 2 спальнями общей площадью 143,9 м2 в историческом центре Порту. Он расположен …
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Порту, Португалия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
355 м²
Количество этажей 3
€ 1,300,000
Триплекс с 3 спальнями площадью 257 м2, в закрытом сообществе, с частным бассейном на крыше,…
Квартира 4 спальни
Cidade da Maia, Португалия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
227 м²
5 Этаж
€ 462,000
Квартира с 4 спальнями площадью 156,5 м² с балконом 70,5 м² и 2 парковочными места…
Квартира 3 спальни
Cidade da Maia, Португалия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
155 м²
4 Этаж
€ 349,000
Квартира с 3 спальнями площадью 134,5 м² с балконом 21,3 м² и 2 парковочными места…
Дом 4 спальни
Tamega e Sousa, Португалия
6 Количество комнат
6 ванных комнат
408 м²
Количество этажей 3
€ 750,000
Великолепный дом с прекрасными видами, полностью отреставрированный. Общая площадь дома с…
Студия 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
58 м²
€ 32,000,000
Отель расположен по адресу Rua De Belmonte 103, в самом сердце исторического центра города П…
Студия 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2 ванных комнат
91 м²
1 Этаж
€ 420,500,000
Комплекс Bons-Jardins, разработанный для того, чтобы дать жильцам ощущение сельской жизни в …
Квартира 3 спальни
Порту, Португалия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
2 Этаж
€ 870,000
Отличная квартира c 3 спальнями, жилой площадью 165 м2, в престижном комплексе J. Camilo с д…
Квартира 2 спальни
Порту, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
103 м²
€ 331,000
Квартира с 2 спальнями в стадии строительства в районе Paranhos, общей площадью 103 м2, кото…
Квартира 3 спальни
Порту, Португалия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 421,000
Квартира с 3 спальнями в стадии строительства в районе Paranhos, общей площадью 126 м2, кото…
Квартира 1 спальня
Порту, Португалия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
4 Этаж
€ 425,000
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза 350 000 € Эти апартамен…
Квартира 1 спальня
Порту, Португалия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
4 Этаж
€ 405,000
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза 350 000 € Эти апартамен…
Квартира 3 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
157 м²
€ 555,000
Квартира площадью 156,8 м2 в новостройке в Матозиньюше, в 2 минутах от моря и доступа к осно…
Квартира 3 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
153 м²
2 Этаж
€ 795,000
Квартира Дуплекс с 3 спальнями, с видом на реку Дору и знаменитый пирс "Marina da Afura…
Студия 2 комнаты
Порту, Португалия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
4 Этаж
€ 250,000
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза 350 000 € Квартира студ…
Студия 1 комната
Порту, Португалия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
4 Этаж
€ 250,000
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза 350 000 € Квартира ст…
Квартира 3 спальни
Gondomar, Португалия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
116 м²
1 Этаж
€ 179,900
Квартира с отличной отделкой общей площадью 116,25м2, которая в свою очередь делится на: - …
Дом
Tamega e Sousa, Португалия
236 м²
€ 700,000
Проект расположен недалеко от международного аэропорта Порту и в 15 минутах езды от центра г…
Квартира 3 спальни
Порту, Португалия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
235 м²
3 Этаж
€ 425,000
Квартира с 3 спальнями, площадью 118 м2 и гаражом. Находится всего в 650 метрах от универси…
Дом 5 спален
Mindelo, Португалия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
260 м²
Количество этажей 2
€ 430,000
Дом с 5 спальнями и с участком земли 990 м2, расположенный в Миндело рядом со станцией метро…
Дом 7 спален
Amarante, Португалия
9 Количество комнат
6 ванных комнат
541 м²
Количество этажей 3
€ 750,000
Дом расположен на вершине долины, откуда открывается захватывающий панорамный вид на горы Ал…
Квартира 1 спальня
Francelos, Португалия
67 м²
€ 360,000
Квартира с 1 спальней с балконом и видом на океан в Гайе в новом комплексе O…
Квартира 2 спальни
Francelos, Португалия
114 м²
€ 488,000
В Вила-Нова-де-Гайя, Канидело, жилой комплекс Ocean Living расположен прямо у океана, что де…
Квартира 3 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
167 м²
€ 735,000
Расположенное рядом с Parque da Cidade и недалеко от Foz do Douro, здание A…
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