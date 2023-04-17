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Купить недвижимость с бассейном в Синтра, Португалия

Sintra
5
Queluz e Belas
1
4 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Rio de Mouro, Португалия
Вилла 3 спальни
Rio de Mouro, Португалия
187 м²
€ 690,000
Расположенный в Rio de Mouro, все более популярном районе, Quinta da Azenha сочетает в себе&…
Домв Sintra, Португалия
Дом
Sintra, Португалия
193 м²
€ 580,000
Шикарная вилла с 5 комнатами, расположенная в Синтре, совсем рядом с парком. Имеет 2…
Домв Синтра, Португалия
Дом
Синтра, Португалия
511 м²
€ 2,000,000
Односемейная вилла с 7 комнатами и крытой площадью 511 м2, расположенная на участке земли пл…
Домв Sintra, Португалия
Дом
Sintra, Португалия
600 м²
€ 1,390,000
Новая вилла современной архитектуры в Quinta da Beloura II. Расположение по выбору и состоит…

Параметры недвижимости в Синтра, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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