Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Центральный регион
  4. West
  5. Синтра
  6. Дома

Купить дом в Синтра, Португалия

Sintra
5
Queluz e Belas
1
7 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Rio de Mouro, Португалия
Вилла 3 спальни
Rio de Mouro, Португалия
187 м²
€ 690,000
Расположенный в Rio de Mouro, все более популярном районе, Quinta da Azenha сочетает в себе&…
Домв Sintra, Португалия
Дом
Sintra, Португалия
193 м²
€ 580,000
Шикарная вилла с 5 комнатами, расположенная в Синтре, совсем рядом с парком. Имеет 2…
Дом 7 комнатв Sintra, Португалия
Дом 7 комнат
Sintra, Португалия
7 Количество комнат 300 м²
€ 1,300,000
Продается собственность с большим участком земли в Синтре. Отличное расположение в уютном …
Домв Синтра, Португалия
Дом
Синтра, Португалия
511 м²
€ 2,000,000
Односемейная вилла с 7 комнатами и крытой площадью 511 м2, расположенная на участке земли пл…
Домв Sintra, Португалия
Дом
Sintra, Португалия
265 м²
€ 590,000
Этот очаровательный дом площадью 265 кв.м. на земельном участке площадью 555 кв.м. расположе…
Домв Sintra, Португалия
Дом
Sintra, Португалия
600 м²
€ 1,390,000
Новая вилла современной архитектуры в Quinta da Beloura II. Расположение по выбору и состоит…
Домв Sintra, Португалия
Дом
Sintra, Португалия
652 м²
€ 752,000
Вилла с 5 комнатами и современной архитектурой в Кинта да Белура, Синтра. С отличной отделко…

Параметры недвижимости в Синтра, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти