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Купить квартиру в Синтра, Португалия

Queluz e Belas
3
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Синтра, Португалия
Квартира 2 спальни
Синтра, Португалия
3 Количество комнат 150 м²
€ 590,000
Квартира расположена в жилом комплексе Belas Club Campo, который находится в красивом живопи…
Квартира 4 спальни в Синтра, Португалия
Квартира 4 спальни
Синтра, Португалия
5 Количество комнат 248 м²
€ 985,000
Квартира расположена в жилом комплексе Belas Club Campo, который находится в красивом живопи…
Квартира 3 спальни в Синтра, Португалия
Квартира 3 спальни
Синтра, Португалия
4 Количество комнат 236 м²
€ 820,000
Квартира расположена в жилом комплексе Belas Club Campo, который находится в красивом живопи…

Параметры недвижимости в Синтра, Португалия

с видом на горы
с видом на море
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