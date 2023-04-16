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Купить вилла с бассейном в Silves, Португалия

Alcantarilha e Pera
7
Silves
4
Вилла В архив
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2 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Silves, Португалия
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
214 м²
€ 630,000
Эта совершенно новая современная вилла расположена в нескольких минутах ходьбы от историческ…
Вилла 4 спальнив Silves, Португалия
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
178 м²
€ 550,000
Расположенный в Силвеш, одном из самых средневековых городов Португалии, полных истории и оч…

Параметры недвижимости в Silves, Португалия

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