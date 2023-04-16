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Купить вилла в Silves, Португалия

Alcantarilha e Pera
7
Silves
4
Вилла В архив
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11 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Silves, Португалия
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
5 ванных комнат 436 м²
€ 3,300,000
Единственная в своем роде недвижимость с 44 акрами земли и уникальной виллой. Вилла, на ур…
Вилла 4 спальнив Silves, Португалия
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
5 ванных комнат 260 м²
€ 2,450,000
Вилла в современном стиле, расположенная на окраине Силвеша. Расположенная на участке площ…
Вилла 4 спальнив Silves, Португалия
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
214 м²
€ 630,000
Эта совершенно новая современная вилла расположена в нескольких минутах ходьбы от историческ…
Вилла 4 комнатыв Silves, Португалия
Вилла 4 комнаты
Silves, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 244 м²
€ 490,000
A spacious five bedroom villa for sale in Silves, situated within the region of Alcantarilha…
Вилла 3 спальнив Silves, Португалия
Вилла 3 спальни
Silves, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 231 м²
€ 540,000
Вилла 4 спальнив Silves, Португалия
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
4 Количество комнат 6 ванных комнат 726 м²
€ 1,250,000
Вилла 3 спальнив Silves, Португалия
Вилла 3 спальни
Silves, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 231 м²
€ 550,000
Вилла 3 спальнив Silves, Португалия
Вилла 3 спальни
Silves, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 251 м²
€ 595,000
Вилла 5 спаленв Silves, Португалия
Вилла 5 спален
Silves, Португалия
7 ванных комнат 427 м²
€ 1,890,000
Роскошная вилла с 5 спальнями, расположенная в красивом частном саду с бассейном. Влияние м…
Вилла 4 спальнив Silves, Португалия
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
5 ванных комнат 409 м²
€ 1,650,000
Роскошные виллы с 4 спальнями расположены в красивом частном саду с бассейном. Влияние мавр…
Вилла 4 спальнив Silves, Португалия
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
178 м²
€ 550,000
Расположенный в Силвеш, одном из самых средневековых городов Португалии, полных истории и оч…

Параметры недвижимости в Silves, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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