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Купить недвижимость с бассейном в Silves, Португалия

Alcantarilha e Pera
17
Silves
4
Algoz e Tunes
1
3 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Alcantarilha, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcantarilha, Португалия
110 м²
€ 295,000
Совершенно новая квартира с 2 спальнями, площадью 110 кв.м., с террасой в гольф-курорте Amen…
Вилла 4 спальнив Silves, Португалия
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
214 м²
€ 630,000
Эта совершенно новая современная вилла расположена в нескольких минутах ходьбы от историческ…
Вилла 4 спальнив Silves, Португалия
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
178 м²
€ 550,000
Расположенный в Силвеш, одном из самых средневековых городов Португалии, полных истории и оч…

Параметры недвижимости в Silves, Португалия

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