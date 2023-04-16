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Купить квартиру в Silves, Португалия

Alcantarilha e Pera
10
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11 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Alcantarilha, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcantarilha, Португалия
110 м²
€ 295,000
Совершенно новая квартира с 2 спальнями, площадью 110 кв.м., с террасой в гольф-курорте Amen…
Квартира 2 спальнив Silves, Португалия
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 137 м²
€ 300,000
Квартира 2 спальнив Silves, Португалия
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 290,000
Квартира 2 спальнив Silves, Португалия
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 270 м²
€ 400,000
Квартира 2 спальнив Silves, Португалия
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 253 м²
€ 365,000
Квартира 2 спальнив Silves, Португалия
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 139 м²
€ 285,000
Квартира 2 спальнив Silves, Португалия
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 259 м²
€ 400,000
Квартира 2 спальнив Silves, Португалия
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 249 м²
€ 380,000
Квартира 2 спальнив Silves, Португалия
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 259 м²
€ 370,000
Квартира 2 спальнив Silves, Португалия
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 254 м²
€ 360,000
Квартира 2 спальнив Silves, Португалия
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 176 м²
€ 360,000

Параметры недвижимости в Silves, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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