Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Алентежу
  4. Alentejo Litoral
  5. Виллы

Виллы с бассейном в Setubal, Португалия

Вилла В архив
Очистить
5 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Вилла 3 спальни
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
€ 400,000
Вилла 1 спальня в Grandola e Santa Margarida da Serra, Португалия
Вилла 1 спальня
Grandola e Santa Margarida da Serra, Португалия
Количество спален 1
Площадь 55 м²
€ 410,000
Вилла 3 спальни в Comporta, Португалия
Вилла 3 спальни
Comporta, Португалия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
€ 594,000
Вилла 4 спальни в Azeitao, Португалия
Вилла 4 спальни
Azeitao, Португалия
Количество спален 4
Площадь 176 м²
€ 620,000
Вилла 2 спальни в Comporta, Португалия
Вилла 2 спальни
Comporta, Португалия
Количество спален 2
Площадь 190 м²
€ 514,000

Параметры недвижимости в Setubal, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти