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Виллы с видом на море в Setubal, Португалия

Alcacer do Sal
2
Azeitao
1
Grandola e Santa Margarida da Serra
1
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires
1
Сетубал
1
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3 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Comporta, Португалия
Вилла 3 спальни
Comporta, Португалия
200 м²
€ 594,000
Вилла площадью 200 м2 состоит из 3 спален и 3 ванных комнат, полностью м…
Вилла 2 спальни в Comporta, Португалия
Вилла 2 спальни
Comporta, Португалия
190 м²
€ 514,000
Вилла площадью 190 м2 состоит из 2 спален и 3 ванных комнат, полностью меблир…
Вилла 3 спальни в Сетубал, Португалия
Вилла 3 спальни
Сетубал, Португалия
180 м²
€ 337,500
Отличная вилла расположена на гольф курорте между Palmela и Azeitão, в окружении природного …

Параметры недвижимости в Setubal, Португалия

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