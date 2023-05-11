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Виллы с видом на горы в Setubal, Португалия

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1 объект найдено
Вилла 1 спальня в Grandola e Santa Margarida da Serra, Португалия
Вилла 1 спальня
Grandola e Santa Margarida da Serra, Португалия
Количество спален 1
Площадь 55 м²
€ 410,000

Параметры недвижимости в Setubal, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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