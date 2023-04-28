Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Алентежу
  4. Alentejo Litoral
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Setubal, Португалия

Сетубал
1
Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус в Сетубал, Португалия
Таунхаус
Сетубал, Португалия
190 м²
€ 589,000
Великолепный комплекс таунхаусов расположен на полуострове Троя рядом с Атлантическим океано…

Параметры недвижимости в Setubal, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти