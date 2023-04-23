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Жильё с бассейном в Setubal, Португалия

Alcacer do Sal
3
Barreiro
3
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires
3
Сетубал
3
Alcacer do Sal e Santa Susana
1
Alcochete
1
Alto do Seixalinho Santo Andre e Verderena
1
Azeitao
1
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14 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Вилла 3 спальни
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
200 м²
€ 400,000
Великолепный дом с 3 спальнями, бассейном и гаражом на две машины, расположенный в закр…
Квартира 2 спальни в Баррейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Баррейру, Португалия
117 м²
€ 285,000
Квартира с 2 спальнями, новая, общей площадью 117 кв.м., с  парковкой и балконом, в кон…
Квартира 2 спальни в Сетубал, Португалия
Квартира 2 спальни
Сетубал, Португалия
85 м²
€ 280,000
Квартира с 2 спальнями, новая, 85 кв.м., с балконом от 10 кв.м. и 1 парковочным местом, в ко…
Квартира 1 спальня в Castelo, Португалия
Квартира 1 спальня
Castelo, Португалия
70 м²
€ 650,000
Квартира с 1 спальней в новом туристическом комплексе Sesimbra Golden Beach, расположенном н…
Квартира 2 спальни в Баррейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Баррейру, Португалия
109 м²
€ 359,000
Современный комплекс высокого качества с уникальным расположением на берегу реки Тежу в райо…
Квартира 3 спальни в Alcacer do Sal, Португалия
Квартира 3 спальни
Alcacer do Sal, Португалия
139 м²
€ 380,000
Новый эксклюзивный жилой комплекс Alcácer do Sal II расположен в живописном районе ря…
Квартира 1 спальня в Carvalhal, Португалия
Квартира 1 спальня
Carvalhal, Португалия
45 м²
€ 230,000
Квартира с 1 спальней площадью 45 кв.м., совершенно новая, в Компорте, рядом с лучшими пляжа…
Вилла 1 спальня в Grandola e Santa Margarida da Serra, Португалия
Вилла 1 спальня
Grandola e Santa Margarida da Serra, Португалия
55 м²
€ 410,000
Новый дом с 1 спальней, площадью 55 кв.м., с террасой, в аутентичном и экологичном поселке&n…
Квартира 4 спальни в Alcochete, Португалия
Квартира 4 спальни
Alcochete, Португалия
154 м²
€ 735,000
TAGUS BAY представляет собой частный кондоминиум на первой линии реки, где привилегированное…
Квартира 3 спальни в Castelo, Португалия
Квартира 3 спальни
Castelo, Португалия
200 м²
€ 565,000
Просторная квартира с 3 спальнями и с террасой 19 кв.м, расположенная в Сезимбре, между гора…
Вилла 3 спальни в Comporta, Португалия
Вилла 3 спальни
Comporta, Португалия
200 м²
€ 594,000
Вилла площадью 200 м2 состоит из 3 спален и 3 ванных комнат, полностью м…
Вилла 4 спальни в Azeitao, Португалия
Вилла 4 спальни
Azeitao, Португалия
176 м²
€ 620,000
Строящаяся вилла находится в частном кондоминиуме Casas de Azeitão.Завершение работ п…
Вилла 2 спальни в Comporta, Португалия
Вилла 2 спальни
Comporta, Португалия
190 м²
€ 514,000
Вилла площадью 190 м2 состоит из 2 спален и 3 ванных комнат, полностью меблир…
Квартира 3 спальни в Castelo, Португалия
Квартира 3 спальни
Castelo, Португалия
125 м²
€ 495,000
Квартира с 3 спальнями площадью 125 м2 и террасой  107 м2 …

Параметры недвижимости в Setubal, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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