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Квартиры-студии в Setubal, Португалия

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Сетубал, Португалия
Студия 1 комната
Сетубал, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этот туристический комплекс расположен в Сесимбре, прямо рядом с пляжем. Он состоит из: …
€420,000

Параметры недвижимости в Setubal, Португалия

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