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Жильё с видом на море в Setubal, Португалия

Alcacer do Sal
3
Barreiro
3
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires
3
Сетубал
3
Alcacer do Sal e Santa Susana
1
Alcochete
1
Alto do Seixalinho Santo Andre e Verderena
1
Azeitao
1
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10 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
200 м²
€ 483,000
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 129 м², с террасой 65 м², общей пло…
Квартира 1 спальня в Castelo, Португалия
Квартира 1 спальня
Castelo, Португалия
70 м²
€ 650,000
Квартира с 1 спальней в новом туристическом комплексе Sesimbra Golden Beach, расположенном н…
Квартира 2 спальни в Баррейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Баррейру, Португалия
109 м²
€ 359,000
Современный комплекс высокого качества с уникальным расположением на берегу реки Тежу в райо…
Квартира 3 спальни в Alcochete, Португалия
Квартира 3 спальни
Alcochete, Португалия
2 ванных комнат 200 м² 1 Этаж
€ 670,000
Inserted in a new private condominium, this 125,45 m² (of usable area) apartment has th…
Квартира 3 спальни в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Квартира 3 спальни
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
2 ванных комнат 212 м² 1 Этаж
€ 645,000
3 Bedroom Apartment - For sale - Seixal, Portugal 3 bedroom apartment in private and excl…
Квартира 3 спальни в Castelo, Португалия
Квартира 3 спальни
Castelo, Португалия
200 м²
€ 565,000
Просторная квартира с 3 спальнями и с террасой 19 кв.м, расположенная в Сезимбре, между гора…
Вилла 3 спальни в Comporta, Португалия
Вилла 3 спальни
Comporta, Португалия
200 м²
€ 594,000
Вилла площадью 200 м2 состоит из 3 спален и 3 ванных комнат, полностью м…
Вилла 2 спальни в Comporta, Португалия
Вилла 2 спальни
Comporta, Португалия
190 м²
€ 514,000
Вилла площадью 190 м2 состоит из 2 спален и 3 ванных комнат, полностью меблир…
Квартира 3 спальни в Castelo, Португалия
Квартира 3 спальни
Castelo, Португалия
125 м²
€ 495,000
Квартира с 3 спальнями площадью 125 м2 и террасой  107 м2 …
Вилла 3 спальни в Сетубал, Португалия
Вилла 3 спальни
Сетубал, Португалия
180 м²
€ 337,500
Отличная вилла расположена на гольф курорте между Palmela и Azeitão, в окружении природного …

Параметры недвижимости в Setubal, Португалия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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