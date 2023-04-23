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Жильё с видом на горы в Setubal, Португалия

Alcacer do Sal
3
Barreiro
3
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires
3
Сетубал
3
Alcacer do Sal e Santa Susana
1
Alcochete
1
Alto do Seixalinho Santo Andre e Verderena
1
Azeitao
1
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Сетубал, Португалия
Квартира 2 спальни
Сетубал, Португалия
85 м²
€ 280,000
Квартира с 2 спальнями, новая, 85 кв.м., с балконом от 10 кв.м. и 1 парковочным местом, в ко…
Вилла 1 спальня в Grandola e Santa Margarida da Serra, Португалия
Вилла 1 спальня
Grandola e Santa Margarida da Serra, Португалия
55 м²
€ 410,000
Новый дом с 1 спальней, площадью 55 кв.м., с террасой, в аутентичном и экологичном поселке&n…
Квартира 3 спальни в Castelo, Португалия
Квартира 3 спальни
Castelo, Португалия
200 м²
€ 565,000
Просторная квартира с 3 спальнями и с террасой 19 кв.м, расположенная в Сезимбре, между гора…

Параметры недвижимости в Setubal, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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