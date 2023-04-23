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Купить квартиру в Setubal, Португалия

Barreiro
3
Alcacer do Sal
1
Alcacer do Sal e Santa Susana
1
Alcochete
1
Alto do Seixalinho Santo Andre e Verderena
1
Palmela
1
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires
1
Сетубал
1
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Сетубал, Португалия
Квартира 2 спальни
Сетубал, Португалия
85 м²
€ 280,000
Квартира с 2 спальнями, новая, 85 кв.м., с балконом от 10 кв.м. и 1 парковочным местом, в ко…
Квартира 3 спальни в Castelo, Португалия
Квартира 3 спальни
Castelo, Португалия
200 м²
€ 565,000
Просторная квартира с 3 спальнями и с террасой 19 кв.м, расположенная в Сезимбре, между гора…

Параметры недвижимости в Setubal, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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