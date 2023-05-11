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Купить квартиру в Setubal, Португалия

Barreiro
3
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Баррейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Баррейру, Португалия
Количество спален 2
Площадь 117 м²
€ 285,000
Квартира 4 спальни в Alcochete, Португалия
Квартира 4 спальни
Alcochete, Португалия
Количество спален 4
Площадь 154 м²
€ 735,000

Параметры недвижимости в Setubal, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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