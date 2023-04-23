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Купить квартиру в Setubal, Португалия

Barreiro
3
Alcacer do Sal
1
Alcacer do Sal e Santa Susana
1
Alcochete
1
Alto do Seixalinho Santo Andre e Verderena
1
Palmela
1
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires
1
Сетубал
1
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13 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Palmela, Португалия
Квартира 3 спальни
Palmela, Португалия
140 м²
€ 315,000
Современная квартирой с 3 спальнями, с большой площадью, частной парковкой и террасой в ново…
Квартира 4 спальни в Barreiro, Португалия
Квартира 4 спальни
Barreiro, Португалия
173 м²
€ 349,000
Квартира с 4 спальнями, площадью 168 кв. м, балконом 5 кв. м, 1 парковочным местом и кладово…
Квартира 2 спальни в Баррейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Баррейру, Португалия
117 м²
€ 285,000
Квартира с 2 спальнями, новая, общей площадью 117 кв.м., с  парковкой и балконом, в кон…
Квартира 2 спальни в Сетубал, Португалия
Квартира 2 спальни
Сетубал, Португалия
85 м²
€ 280,000
Квартира с 2 спальнями, новая, 85 кв.м., с балконом от 10 кв.м. и 1 парковочным местом, в ко…
Квартира 1 спальня в Castelo, Португалия
Квартира 1 спальня
Castelo, Португалия
70 м²
€ 650,000
Квартира с 1 спальней в новом туристическом комплексе Sesimbra Golden Beach, расположенном н…
Квартира 2 спальни в Баррейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Баррейру, Португалия
109 м²
€ 359,000
Современный комплекс высокого качества с уникальным расположением на берегу реки Тежу в райо…
Квартира 3 спальни в Alcochete, Португалия
Квартира 3 спальни
Alcochete, Португалия
2 ванных комнат 200 м² 1 Этаж
€ 670,000
Inserted in a new private condominium, this 125,45 m² (of usable area) apartment has th…
Квартира 3 спальни в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Квартира 3 спальни
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
2 ванных комнат 212 м² 1 Этаж
€ 645,000
3 Bedroom Apartment - For sale - Seixal, Portugal 3 bedroom apartment in private and excl…
Квартира 3 спальни в Alcacer do Sal, Португалия
Квартира 3 спальни
Alcacer do Sal, Португалия
139 м²
€ 380,000
Новый эксклюзивный жилой комплекс Alcácer do Sal II расположен в живописном районе ря…
Квартира 1 спальня в Carvalhal, Португалия
Квартира 1 спальня
Carvalhal, Португалия
45 м²
€ 230,000
Квартира с 1 спальней площадью 45 кв.м., совершенно новая, в Компорте, рядом с лучшими пляжа…
Квартира 4 спальни в Alcochete, Португалия
Квартира 4 спальни
Alcochete, Португалия
154 м²
€ 735,000
TAGUS BAY представляет собой частный кондоминиум на первой линии реки, где привилегированное…
Квартира 3 спальни в Castelo, Португалия
Квартира 3 спальни
Castelo, Португалия
200 м²
€ 565,000
Просторная квартира с 3 спальнями и с террасой 19 кв.м, расположенная в Сезимбре, между гора…
Квартира 3 спальни в Castelo, Португалия
Квартира 3 спальни
Castelo, Португалия
125 м²
€ 495,000
Квартира с 3 спальнями площадью 125 м2 и террасой  107 м2 …

Параметры недвижимости в Setubal, Португалия

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с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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