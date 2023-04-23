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Виллы с бассейном в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Вилла 3 спальни
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
200 м²
€ 400,000
Великолепный дом с 3 спальнями, бассейном и гаражом на две машины, расположенный в закр…

Параметры недвижимости в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия

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с видом на озеро
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