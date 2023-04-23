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Дуплексы в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия

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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
200 м²
€ 483,000
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 129 м², с террасой 65 м², общей пло…

Параметры недвижимости в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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