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Виллы с бассейном в Sao Sebastiao, Португалия

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Loule, Португалия
Вилла 4 комнаты
Loule, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
€ 2,200,000

Параметры недвижимости в Sao Sebastiao, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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