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Дома в Sao Sebastiao, Португалия

виллы
3
4 объекта найдено
Вилла 5 спален в Loule, Португалия
Вилла 5 спален
Loule, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 453 м²
Количество этажей 3
This south-facing and gently sloping plot houses a beautiful four-bedroom villa and a one-be…
€2,00 млн
Дом 4 спальни в Loule, Португалия
Дом 4 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 414 м²
Contemporary style detached villa located in Vale Judeu, 5 minutes from Vilamoura and Almanc…
€1,98 млн
Вилла 4 спальни с Spalni в Loule, Португалия
Вилла 4 спальни с Spalni
Loule, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 353 м²
€635,000
Вилла 4 спальни в Loule, Португалия
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 352 м²
€1,25 млн

Параметры недвижимости в Sao Sebastiao, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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