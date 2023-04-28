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Жильё в Sao Sebastiao, Португалия

4 объекта найдено
Вилла 2 спальни в Loule, Португалия
Вилла 2 спальни
Loule, Португалия
1 ванных комнат 69 м²
€ 128,000
Одноэтажный дом для восстановления дополнительных пристроек, печи и цистерны, вставленных в …
Вилла 4 спальни в Loule, Португалия
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 353 м²
€ 635,000
Вилла 5 спален в Loule, Португалия
Вилла 5 спален
Loule, Португалия
5 ванных комнат 940 м²
€ 2,100,000
Незаконченный новый High Spec Sea View Country Villa. Технические требования: - Вода д…
Вилла 4 спальни в Loule, Португалия
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
5 ванных комнат 300 м²
€ 2,000,000
Расположен недалеко от Луля в Вале де Телейро, это совершенно новый для рынка, фантастическа…

Параметры недвижимости в Sao Sebastiao, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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