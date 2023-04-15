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Лагос
Купить недвижимость с бассейном в Sao Goncalo de Lagos, Португалия
Lagos
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9 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Лагос, Португалия
396 м²
€ 1,350,000
Эта красивая вилла - прекрасная возможность для тех, кто ищет место, где чувствует себ…
Вилла 3 комнаты
Lagos, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
26 483 м²
€ 1,485,000
This spectacular villa for sale in Lagos is situated in a complex of 5 luxury villas, with w…
Вилла 3 комнаты
Lagos, Португалия
3 Количество комнат
4 ванных комнат
180 м²
€ 1,094,500
This spectacular villa for sale in Lagos is situated in a complex of 5 luxury villas, with w…
Вилла 3 комнаты
Lagos, Португалия
3 Количество комнат
4 ванных комнат
23 704 м²
€ 1,210,000
This spectacular villa for sale in Lagos is situated in a complex of 5 luxury villas, with w…
Вилла 2 комнаты
Lagos, Португалия
2 Количество комнат
3 ванных комнат
21 445 м²
€ 940,500
This spectacular villa for sale in Lagos is situated in a complex of 5 luxury villas, with w…
Квартира 1 спальня
Lagos, Португалия
€ 280,000
Новый проект Lagos Beach & Sports Resort с возможностью для инвестиции в Португалии…
Квартира
Lagos, Португалия
32 м²
€ 229,000
Доходный проект в Алгарве Lagos Beach Hotel & SPA располагается в элитн…
Вилла 4 спальни
Лагос, Португалия
400 м²
€ 1,531,000
Редкая возможность иметь одноэтажную современную виллу, спроектированную одним из самых изве…
Вилла 3 комнаты
Лагос, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
311 м²
€ 450,000
***Recently reduced from 550,000*** A well designed and maintained villa found within a q…
Параметры недвижимости в Sao Goncalo de Lagos, Португалия
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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