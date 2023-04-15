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Купить недвижимость в Sao Goncalo de Lagos, Португалия
Lagos
15
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76 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
1 ванных комнат
80 м²
€ 370,000
Вы когда-нибудь думали о жизни в частном кондоминиуме, где безопасность и непринужденная атм…
Таунхаус 2 спальни
Lagos, Португалия
2 ванных комнат
110 м²
Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, расположенный в нескольких минутах ходьбы от пляжа Порто-Мош, в Ла…
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
3/3 Этаж
€ 190,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаус 4 спальни
Лагос, Португалия
4 ванных комнат
145 м²
€ 610,000
Всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа Порту-де-Мош, всех основных услуг и достопримечат…
Дом 2 спальни
Lagos, Португалия
2 ванных комнат
€ 437,000
Если вы читаете этот текст, это означает, что вы думали о жизни в центре прекрасного города …
Дом 4 спальни
Лагос, Португалия
3 ванных комнат
€ 535,000
Таунхаус, расположенный недалеко от Лагоса, в тихом жилом районе. В этом проекте у вас буд…
Дом 4 спальни
Лагос, Португалия
3 ванных комнат
€ 525,000
Таунхаус, расположенный недалеко от Лагоса, в тихом жилом районе. В этом проекте у вас буд…
Вилла 5 спален
Лагос, Португалия
4 ванных комнат
220 м²
€ 895,000
Вилла расположена недалеко от Лагоса, в тихом жилом районе. В этом проекте у вас будет воз…
Вилла 4 спальни
Лагос, Португалия
5 ванных комнат
260 м²
€ 1,250,000
Вилла расположена в тихом жилом районе Лагоса, в нескольких минутах ходьбы от центра города …
Вилла 4 спальни
Лагос, Португалия
5 ванных комнат
208 м²
€ 1,299,000
Вилла в современном стиле, расположенная в районе Амейейра, в Лагуше, в непосредственной бли…
Вилла 3 спальни
Лагос, Португалия
396 м²
€ 1,350,000
Эта красивая вилла - прекрасная возможность для тех, кто ищет место, где чувствует себ…
Вилла 4 спальни
Lagos, Португалия
4 ванных комнат
404 м²
€ 1,300,000
Дом в историческом центре Лагоса Вы когда-нибудь задумывались о покупке недвижимости 1899 г…
Вилла 3 спальни
Лагос, Португалия
7 ванных комнат
221 м²
€ 3,100,000
Вилла в современном стиле с уникальными особенностями и эксклюзивным расположением, идеально…
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
3 ванных комнат
144 м²
€ 595,000
Квартира с 2 спальнями, вставленная в комплекс в центре Марины, недалеко от входа в Лагос. …
Вилла 3 спальни
Лагос, Португалия
7 ванных комнат
234 м²
€ 1,490,000
3 + 1 спальня, строящаяся вилла в современном стиле, расположенная в приятной урбанизации в …
Квартира 3 спальни
Лагос, Португалия
1 ванных комнат
148 м²
€ 1,600,000
Квартира в современном стиле, выходящая на восток и с видом на море и устье реки Алвор, вста…
Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
2 ванных комнат
75 м²
€ 690,000
Квартира в современном стиле, выходящая на восток и с видом на море и устье реки Алвор, вста…
Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
2 ванных комнат
72 м²
€ 600,000
Квартира в современном стиле, выходящая на восток и с видом на море и устье реки Алвор, вста…
Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
1 ванных комнат
83 м²
€ 600,000
Квартира в современном стиле, выходящая на восток и с видом на море и устье реки Алвор, вста…
Вилла 3 спальни
Лагос, Португалия
5 ванных комнат
174 м²
€ 2,500,000
Эта вилла имеет площадь около 700 м2 и вставлена в участок площадью 1,541 м2. Особое внимани…
Вилла 5 спален
Лагос, Португалия
7 ванных комнат
365 м²
€ 1,850,000
В нескольких метрах от Boavista Golf и города, в одной из самых желанных урбанизаций Лагоса …
Квартира 3 спальни
Лагос, Португалия
2 ванных комнат
117 м²
€ 595,000
Расположенный недалеко от одного из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лаг…
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
2 ванных комнат
117 м²
€ 650,000
Расположенный недалеко от одного из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лаг…
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
2 ванных комнат
117 м²
€ 675,000
Курорт родился рядом с одним из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лагуше,…
Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
1 ванных комнат
63 м²
€ 435,000
Курорт родился рядом с одним из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лагуше,…
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
2 ванных комнат
84 м²
€ 485,000
Курорт родился рядом с одним из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лагуше,…
Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
1 ванных комнат
63 м²
€ 450,000
Курорт родился рядом с одним из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лагуше,…
Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
1 ванных комнат
63 м²
€ 402,500
Курорт родился рядом с одним из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лагуше,…
Вилла 4 спальни
Лагос, Португалия
3 ванных комнат
180 м²
€ 645,000
Вилла расположена недалеко от Лагоса, в тихом жилом районе. В этом проекте у вас будет воз…
Вилла 5 спален
Лагос, Португалия
4 ванных комнат
200 м²
€ 795,000
Вилла расположена недалеко от Лагоса, в тихом жилом районе. В этом проекте у вас будет воз…
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