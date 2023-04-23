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Таунхаусы с бассейном в Sao Clemente, Португалия

Loule
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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Loule, Португалия
Таунхаус 5 комнат
Loule, Португалия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 435,000
*Reduced from 450,000 to 435,000* This wonderful property is ideal as a permanent family …

Параметры недвижимости в Sao Clemente, Португалия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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