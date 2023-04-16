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Купить таунхаус в Sao Clemente, Португалия

Loule
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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальнив Loule, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Loule, Португалия
3 ванных комнат 192 м²
€ 690,000
Расположенная в нескольких минутах от города Лоле, эта вилла находится в стадии строительств…

Параметры недвижимости в Sao Clemente, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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