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Купить квартиру в Sao Clemente, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² 10 Этаж
€ 460,000
Квартира с 2 спальнями находится на 10 этаже, что позволяет иметь прекрасный вид на море, и …

Параметры недвижимости в Sao Clemente, Португалия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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