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Купить квартиру в Sao Bras de Alportel, Португалия

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9 объектов найдено
Квартира 4 спальнив Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
3 ванных комнат 201 м²
€ 457,000
Квартира 4 Дуплекс новый, состоящий из двух этажей. На первом этаже у нас есть спальня, ва…
Квартира 4 спальнив Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
4 ванных комнат 167 м²
€ 407,000
Новая квартира, на втором и последнем этаже. Он состоит из прихожей, служебной ванной комн…
Квартира 4 спальнив Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
3 ванных комнат
€ 389,000
Квартира на начальном этапе строительства, расположенная на 2-м и последнем этаже в здании с…
Квартира 4 спальнив Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
3 ванных комнат
€ 396,000
Квартира на 3-м и последнем этаже здания с 20 фракциями на начальном этапе строительства. …
Квартира 4 спальнив Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
3 ванных комнат
€ 376,000
Трехкомнатная квартира на ранней стадии строительства, состоящая из прихожей, четырех спален…
Квартира 3 спальнив Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 3 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
3 ванных комнат
€ 292,000
Трехкомнатная квартира на ранней стадии строительства, состоящая из прихожей, трех спален, д…
Квартира 3 спальнив Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 3 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
3 ванных комнат
€ 300,000
Квартира на начальном этапе строительства, расположенная на первом этаже здания с тремя этаж…
Квартира 3 спальнив Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 3 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
3 ванных комнат
€ 304,500
Трехкомнатная квартира на ранней стадии строительства, состоящая из прихожей, трех спален, д…
Квартира 3 спальнив Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 3 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
3 ванных комнат
€ 283,000
Квартира на начальном этапе строительства, состоящая из прихожей, трех спален, двух в люксе …
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