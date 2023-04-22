ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Португалии
Новые дома в Португалии
Все новостройки в Португалии
15
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Португалии
Жилая
Квартира в Португалии
Пентхаус
Студия
Дом в Португалии
Вилла
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Земельные участки в Португалии
Элитная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Португалии
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Португалии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Португалия
Центральный регион
West
Santo Antonio
Студии
Квартиры-студии с бассейном в Santo Antonio, Португалия
Студия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
3 ванных комнат
122 м²
€ 720,000
Впечатляющий роскошный частный кондоминиум, расположенный в центре Ольяна, на 1-й ватерлинии…
Квартира 1 спальня
Portela, Португалия
1 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 560,000
Квартира 2 спальни
Албуфейра, Португалия
122 м²
€ 550,000
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
Квартира 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
87 м²
€ 558,000
Это апартаменты не доля в отеле, а квартира в собственность. Подходит на Золотую в…
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
43 м²
€ 319,425
Апартаменты студия Т0 площадью 42.50m² Кампо де Оурик (Campo de Ourique) - один из самых аут…
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
5 ванных комнат
264 м²
Количество этажей 2
€ 2,300,000
Великолепная отдельно стоящая качественная вилла, расположенная в 1 км от пляжей Луле-Велью …
Дом 3 спальни
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
4 ванных комнат
297 м²
€ 1,400,000
Двухквартирная вилла, расположенная в пределах одного из самых престижных гольф-курортов, с …
Вилла 6 спален
Estoi, Португалия
7 ванных комнат
€ 5,850,000
Это выдающееся местожительство установлено в сельской местности и обеспечивает абсолютную ко…
Квартира 1 спальня
Belem, Португалия
156 м²
€ 1,082,854
Апартаменты с тремя спальнями площадью 155 кв. м и верандой 22.79 кв. м Эксклюзивный комплек…
Квартира 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
65 м²
€ 438,069
Douradores 6 - знакомим вас с новым комплексом в одном из самых оживленных мест Лиссабона, г…
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
5/6 Этаж
€ 746,848
Полностью отреставрированные апартаменты с более чем столетней историей располагаются в само…
Вилла 2 комнаты
Mexilhoeira Grande, Португалия
2 Количество комнат
4 ванных комнат
181 м²
€ 349,526
A brand new villa for sale in Mexilhoeira Grande, Portimão. Currently undergoing the final s…
Параметры недвижимости в Santo Antonio, Португалия
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты