Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Португалия
  4. Santo Antonio
  5. Студии

Квартиры-студии в Santo Antonio, Португалия

Студия В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 6 спален в Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Вилла 6 спален
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Contemporary style villa with 6 en suite bedrooms, a fully equipped kitchen, laundry room, a…
€2,89 млн
Дом 5 спален в Canecas, Португалия
Дом 5 спален
Canecas, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Эта красивая вилла, состоящая из пяти просторных и удобных спален, идеально подходит для раз…
€468,587
Квартира 2 спальни с парковкой в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Апартаменты с одной спальней и дополнительной комнатой Т1+1 площадью 82m² с видом на реку Те…
€647,078
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Португалия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Португалия
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Элегантные апартаменты площадью 101 кв. м в Лиссабоне. Новая квартира включает в себя 2 спал…
€514,758
Квартира 1 спальня в Португалия
Квартира 1 спальня
Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Расположенный в Лумиаре, Лиссабон, это проект, который взаимодействует с городом, разделенны…
€304,083
Студия 1 спальня с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Vila Nova de Gaia, Португалия
Студия 1 спальня с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Vila Nova de Gaia, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя. Квартиры…
€336,983
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, в центре города, с бытовой техникой в Misericordia, Португалия
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, в центре города, с бытовой техникой
Misericordia, Португалия
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Светлая двухуровневая квартира в районе São Bento, недавно полностью отремонтированная. Квар…
€890,000
Квартира 2 спальни в Португалия
Квартира 2 спальни
Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Одна из спален состоит из 2 спален со встроенными шкафами и электрическими ставнями и балкон…
€174,474
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Marvila, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Новый комплекс расположен на берегу реки Тежу в Лиссабоне, разработан известный итальянским …
€444,815
Квартира 2 спальни в Misericordia, Португалия
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 121 м²
Санта Катерина Юник (Santa Catarina Unique) - это новый жилой комплекс, который находится на…
€898,272
Вилла 10 комнат в Сетубал, Португалия
Вилла 10 комнат
Сетубал, Португалия
Комнаты 10
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Инвестиционный объект Дом Десять Комнат/ Два Этажа. Локация Шарнека да Капарика / Маржем Су…
€519,722
Квартира 1 спальня с террасой в Belem, Португалия
Квартира 1 спальня с террасой
Belem, Португалия
Количество спален 1
Площадь 159 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 159 кв. м и террасой 101 кв. м Эксклюзивный комплекс,…
€1,64 млн

Параметры недвижимости в Santo Antonio, Португалия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти