ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Португалия
Santo Antonio
Жильё в Santo Antonio, Португалия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 10 спален
Синтра, Португалия
10
12
1 320 м²
In 1830, the maternal grandson of the Marquis of Pombal, Duque de Saldanha, ordered the cons…
€7,57 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
3
207 м²
Отличная роскошная 3-комнатная квартира в Авейру.Расположен в одном из лучших районов города…
€750,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Misericordia, Португалия
1
144 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 144m² В самом сердце проспекта Avenida Duque de Loulé…
€983,239
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
West, Португалия
2
127 м²
Прекрасный апартамент площадью 127 кв.м расположен на 5 этаже жилого здания в Лиссабоне. В а…
€718,521
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
2
100 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 100m² В самом сердце проспекта Avenida Duque de Loulé…
€699,612
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
3
2
126 м²
8/10
Великолепный проект D Carlos I располагается на проспекте, давшем ему название, в престижном…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Лагоа, Португалия
4
3
250 м²
Отличный фермерский дом, расположенный недалеко от полей для гольфа Pestana и в нескольких м…
€1,29 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3
3
150 м²
€599,500
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
157 м²
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
€2,20 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Фуншал, Португалия
2
1
82 м²
Элитный комплекс расположен в Баррейруше, Сан-Мартинью, в тихом районе, но недалеко от услуг…
€317,008
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Portimao, Португалия
3
3
135 м²
Новая квартира типологии T3, расположенная в прибрежной зоне в Портимане, недалеко от всех в…
€280,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3
3
150 м²
€649,500
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Santo Antonio, Португалия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL