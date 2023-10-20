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Таунхаусы в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
€720,000

Параметры недвижимости в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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