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Кондо с видом на море в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия

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1 объект найдено
Кондо 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Кондо 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
€635,000

Параметры недвижимости в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия

недорогая
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