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Купить недвижимость в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия

2 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
116 м²
€ 360,000
 Вилла в 5 минутах от Caldas and Óbidos расположена на участке площадь…
Вилла 3 спальнив Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
146 м²
€ 375,000
Вила расположенна между идиллической средневековым  Obidos и красивым городом…

Параметры недвижимости в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия

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