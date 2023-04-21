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Виллы с видом на море в Santa Maria Maior, Португалия

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
4 Количество комнат 5 ванных комнат
€ 2,800,000
Вилла 4 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
4 Количество комнат 6 ванных комнат 734 м²
€ 5,500,000

Параметры недвижимости в Santa Maria Maior, Португалия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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