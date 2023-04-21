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Таунхаусы в Santa Maria Maior, Португалия

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13 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Таунхаус 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат
€ 525,000
Вилла в современном стиле, построенная из высококачественных материалов, недалеко от центра …
Таунхаус 2 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат 71 м²
€ 150,000
Таунхаус в состоянии руин для восстановления, с утвержденным проектом, в центре Фару. Двух…
Таунхаус 2 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат 140 м²
€ 675,000
Расположенный в деревне Карвуэйру, этот роскошный туристический курорт с видом на море и пол…
Таунхаус 1 спальня в Santa Maria Maior, Португалия
Таунхаус 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат 50 м²
€ 115,000
Расположенный в самом сердце региона Алентежу, этот дом с типичными следами, был предметом т…
Таунхаус 1 спальня в Santa Maria Maior, Португалия
Таунхаус 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 260,000
Таунхаус 1 спальня в Santa Maria Maior, Португалия
Таунхаус 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 400,000
Таунхаус 2 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 1,090,000
Таунхаус 1 спальня в Santa Maria Maior, Португалия
Таунхаус 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 260,000
Таунхаус 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат
€ 525,000
Таунхаус 1 спальня в Santa Maria Maior, Португалия
Таунхаус 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 260,000
Таунхаус 2 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 215 м²
€ 1,090,000
Таунхаус 2 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат 140 м²
€ 595,000
Роскошный курорт с видом на море и поля для гольфа с 32 террасами дома, 22 из них 2 спальни …
Таунхаус 2 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат 140 м²
€ 575,000
Расположенный в деревне Карвуэйру, этот роскошный туристический курорт с видом на море и пол…

Параметры недвижимости в Santa Maria Maior, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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