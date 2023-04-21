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Жильё с бассейном в Santa Maria Maior, Португалия

1 объект найдено
Пентхаус 4 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Пентхаус 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
238 м²
€ 5,095,000
Двухуровневая квартира с 4 спальнями и 3 ванными,  с огромной открытой террасой и …

Параметры недвижимости в Santa Maria Maior, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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